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13:02, 27 августа 2023Из жизни

Бритни Спирс заметили с загадочным мужчиной

Daily Mail: Бритни Спирс заметили с загадочным мужчиной ночью в Калифорнии

Фото: Axelle / Bauer-Griffin / Getty Images

Поп-звезду Бритни Спирс заметили с загадочным мужчиной ночью в Калифорнии, пишет Daily Mail.

Уточняется, что певица отправилась перекусить поздно ночью, надев слегка тонированные солнцезащитные очки. Ее заметили с охраной и высоким мужчиной с темными волосами, который был одет в мешковатые джинсы, белую футболку для ночного перекуса.

Отмечается, что это происходит на фоне развода Бритни Спирс с ее мужем Сэмом Асгари.

О разводе 41-летней Бритни Спирс и 29-летнего Сэма Асгари стало известно в середине августа. Причиной разрыва, по словам мужчины, стали непримиримые разногласия.

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    Виктория Кондратьева
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