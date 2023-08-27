Daily Mail: Бритни Спирс заметили с загадочным мужчиной ночью в Калифорнии

Поп-звезду Бритни Спирс заметили с загадочным мужчиной ночью в Калифорнии, пишет Daily Mail.

Уточняется, что певица отправилась перекусить поздно ночью, надев слегка тонированные солнцезащитные очки. Ее заметили с охраной и высоким мужчиной с темными волосами, который был одет в мешковатые джинсы, белую футболку для ночного перекуса.

Отмечается, что это происходит на фоне развода Бритни Спирс с ее мужем Сэмом Асгари.

О разводе 41-летней Бритни Спирс и 29-летнего Сэма Асгари стало известно в середине августа. Причиной разрыва, по словам мужчины, стали непримиримые разногласия.