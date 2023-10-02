Бритни Спирс возмутилась приездом полиции из-за странного танца с ножами

Бритни Спирс назвала приезд полиции из-за странного танца с ножами неприемлемым

Американская певица Бритни Спирс возмутилась приездом полиции в свой дом. Об этом она написала в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Представители правоохранительных органов посетили Спирс по заявке фанатов, которые были встревожены танцем певицы с ножами. «Неприемлемо, чтобы полицейские слушали случайных поклонников и необоснованно приходили ко мне домой», — написала артистка.

Ранее Спирс заявила, что во время танца она использовала ненастоящие ножи, а идеей для этого послужило выступление певицы Шакиры на MTV VMA.

До этого певица в откровенном наряде станцевала на камеру с ножами. После публикации видео полиция Лос-Анджелеса навестила поп-исполнительницу из-за звонков людей, которых встревожили ее действия.

