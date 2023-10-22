Развожаев назвал ложью информацию о взрывах в Севастополе

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале назвал ложью информацию о взрывах в городе. По его словам, недостоверную информацию «разгоняют укропаблики».

Развожаев добавил, что ложью являются сообщения, что в городе отработала система ПВО, так как ни одна воздушная цель до Севастополя так и не долетела. Губернатор назвал подобную информацию хайпом, который разгоняют в Telegram-каналах, чтобы держать «аудиторию в напряжении».

В течение воскресного дня, 22 октября, Развожаев дважды в своих соцсетях объявлял воздушную тревогу в городе. Также сообщалось о приостановке движения по Крымскому мосту, который соединяет полуостров с территорией Краснодарского края.