Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:22, 22 октября 2023Россия

В Севастополе второй раз за день прозвучала воздушная тревога

Губернатор Развожаев: в Севастополе объявили вторую за день воздушную тревогу

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

В Севастополе второй раз за день объявили воздушную тревогу. Об этом в воскресенье, 22 октября, в своем Telegram-канале заявил губернатор города Михаил Развожаев.

Он опубликовал сообщение о новой воздушной тревоге в 19:57 (время совпадает с московским).

Ранее о тревоге губернатор сообщал в 16:20. Он также разместил памятку о действиях при воздушной тревоге. Жителям, находящимся в многоквартирном доме и знающим местонахождение ближайшего укрытия, рекомендуется проследовать в него. Перед этим необходимо плотно закрыть окна, перекрыть газ, воду и выключить электричество, взять вещи первой необходимости.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Израиль по ошибке обстрелял территорию Египта

      Противовоздушную оборону Греции сравнили с решетом

      В Севастополе второй раз за день прозвучала воздушная тревога

      Стало известно о давлении США на Израиль по поводу наземной операции в Газе

      В Египте рассказали о пострадавших из-за случайного израильского обстрела

      Дубль Головина принес «Монако» победу в матче чемпионата Франции

      В Великобритании слили в сеть личный номер телефона премьер-министра

      Маск предложил «Википедии» миллиард долларов за неприличное переименование

      Кристина Асмус показала фигуру до и после похудения

      Президент Польши отреагировал на антисемитские лозунги демонстрантов в Варшаве

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости