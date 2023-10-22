В Севастополе второй раз за день прозвучала воздушная тревога

Губернатор Развожаев: в Севастополе объявили вторую за день воздушную тревогу

В Севастополе второй раз за день объявили воздушную тревогу. Об этом в воскресенье, 22 октября, в своем Telegram-канале заявил губернатор города Михаил Развожаев.

Он опубликовал сообщение о новой воздушной тревоге в 19:57 (время совпадает с московским).

Ранее о тревоге губернатор сообщал в 16:20. Он также разместил памятку о действиях при воздушной тревоге. Жителям, находящимся в многоквартирном доме и знающим местонахождение ближайшего укрытия, рекомендуется проследовать в него. Перед этим необходимо плотно закрыть окна, перекрыть газ, воду и выключить электричество, взять вещи первой необходимости.