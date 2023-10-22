Губернатор Развожаев сообщил, что в Севастополе объявили воздушную тревогу

В Севастополе объявили воздушную тревогу. Об этом в воскресенье, 22 октября, в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Развожаев опубликовал сообщение о воздушной тревоге в 16:20 (время совпадает с московским).

Он также разместил памятку о действиях при воздушной тревоге. Жителям, находящимся в многоквартирном доме и знающим местонахождение ближайшего укрытия, рекомендуется проследовать в него. Перед этим необходимо плотно закрыть окна, перекрыть газ, воду и выключить электричество, взять вещи первой необходимости.

Жителям, находящимся в многоквартирном доме и не знающим местонахождение ближайшего укрытия, рекомендуется укрыться в комнате с несущими стенами. При этом необходимо сесть на пол у несущей стены на значительном расстоянии от окна. Перед этим нужно плотно закрыть окна, перекрыть газ и воду и отключить электричество.

Позднее, в 16:37, Развожаев опубликовал сообщение об отбое воздушной тревоги.

Воздушная тревога также объявлялась в Севастополе в пятницу, 20 октября. По данным Развожаева, она продлилась один час сорок пять минут.