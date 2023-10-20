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19:15, 20 октября 2023Россия

Воздушная тревога в Севастополе закончилась

Губернатор Севастополя Развожаев сообщил об отмене воздушной тревоги

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Севастополе закончилась воздушная тревога. Об этом сообщил губернатор российского города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Важно! Отбой воздушной тревоги!», — написал градоначальник в соответствующем посте.

По его данным, воздушная тревога продлилась один час сорок пять минут. О ее начале Развожаев заявил в 17:27 по московскому времени. В 19:12 появилось сообщение об ее отмене.

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Во время воздушной тревоги губернатор сообщил, что российские военные в районе Севастопольской бухты применяют табельные средства маскировки. Развожаев предупредил, что у дыма может быть неприятный запах, но при этом он абсолютно безопасен.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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      Никита Абрамов
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