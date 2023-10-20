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18:05, 20 октября 2023Россия

Губернатор предупредил о возможном появлении дыма в Севастополе

Развожаев: в районе Севастопольской бухты применяют средства маскировки

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Российские военные в районе Севастопольской бухты применяют табельные средства маскировки. Об этом предупредил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram.

«Если увидите дым в районе Севастопольской бухты — это военные используют табельные средства маскировки», — написал глава города, обращаясь к жителям.

Он добавил, что у дыма может быть неприятный запах, но при этом он абсолютно безопасен.

Ранее в городе объявили воздушную тревогу. В опубликованной губернатором памятке горожанам рекомендовали перейти в укрытия и принять ряд мер безопасности.

18 октября Развожаев сообщил о ракете, сбитой в районе Кара-Кобы. По его словам, боевая часть снаряда сдетонировала в поле, в результате случившегося никто не пострадал.

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