Губернатор предупредил о возможном появлении дыма в Севастополе

Развожаев: в районе Севастопольской бухты применяют средства маскировки

Российские военные в районе Севастопольской бухты применяют табельные средства маскировки. Об этом предупредил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram.

«Если увидите дым в районе Севастопольской бухты — это военные используют табельные средства маскировки», — написал глава города, обращаясь к жителям.

Он добавил, что у дыма может быть неприятный запах, но при этом он абсолютно безопасен.

Ранее в городе объявили воздушную тревогу. В опубликованной губернатором памятке горожанам рекомендовали перейти в укрытия и принять ряд мер безопасности.

18 октября Развожаев сообщил о ракете, сбитой в районе Кара-Кобы. По его словам, боевая часть снаряда сдетонировала в поле, в результате случившегося никто не пострадал.