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18:30, 18 октября 2023Россия

Власти сообщили о взрыве сбитой над Севастополем ракеты

Губернатор Севастополя Развожаев сообщил о сбитой в районе Кара-Кобы ракете
Михаил Развожаев

Михаил Развожаев. Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Севастополе в районе Кара-Кобы, предварительно, была сбита ракета. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram.

По его словам, боевая часть снаряда сдетонировала в поле. Пострадавших и разрушений нет. Возгорания на месте взрыва не зафиксировано.

Развожаев добавил, что все расчеты оперативных служб вернулись в места дислокации, однако остаются в режиме повышенной готовности.

Вечером 18 октября в Севастополе объявили воздушную тревогу. Как объяснил губернатор, российский флот отразил атаку воздушных целей в районе Сухарной балки.

Ранее российские войска пресекли воздушную атаку на Крым. На подлете к полуострову были сбиты или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы восемь беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Оружие России
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    Константин Лысяков
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