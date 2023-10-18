Власти сообщили о взрыве сбитой над Севастополем ракеты

Губернатор Севастополя Развожаев сообщил о сбитой в районе Кара-Кобы ракете

В Севастополе в районе Кара-Кобы, предварительно, была сбита ракета. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram.

По его словам, боевая часть снаряда сдетонировала в поле. Пострадавших и разрушений нет. Возгорания на месте взрыва не зафиксировано.

Развожаев добавил, что все расчеты оперативных служб вернулись в места дислокации, однако остаются в режиме повышенной готовности.

Вечером 18 октября в Севастополе объявили воздушную тревогу. Как объяснил губернатор, российский флот отразил атаку воздушных целей в районе Сухарной балки.

Ранее российские войска пресекли воздушную атаку на Крым. На подлете к полуострову были сбиты или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы восемь беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).