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18:02, 18 октября 2023Россия

Власти Севастополя сообщили о воздушной атаке

Севастопольский губернатор Развожаев сообщил об отражении воздушной атаки

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В Севастополе флот отражает атаку воздушных целей. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«В районе Сухарной балки наш флот отражает атаку воздушных целей», — написал политик, отметив, что все службы были приведены в состояние боевой готовности.

Он добавил, что в районе поселка Сахарная Головка был зафиксирован дым. На место выехали спасатели. Информации о пострадавших и повреждениях на данный момент нет.

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    Никита Абрамов
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