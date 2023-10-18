Власти Севастополя сообщили о воздушной атаке
Севастопольский губернатор Развожаев сообщил об отражении воздушной атаки
В Севастополе флот отражает атаку воздушных целей. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
«В районе Сухарной балки наш флот отражает атаку воздушных целей», — написал политик, отметив, что все службы были приведены в состояние боевой готовности.
Он добавил, что в районе поселка Сахарная Головка был зафиксирован дым. На место выехали спасатели. Информации о пострадавших и повреждениях на данный момент нет.
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