Власти Севастополя сообщили о воздушной атаке

Севастопольский губернатор Развожаев сообщил об отражении воздушной атаки

В Севастополе флот отражает атаку воздушных целей. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«В районе Сухарной балки наш флот отражает атаку воздушных целей», — написал политик, отметив, что все службы были приведены в состояние боевой готовности.

Он добавил, что в районе поселка Сахарная Головка был зафиксирован дым. На место выехали спасатели. Информации о пострадавших и повреждениях на данный момент нет.

Ранее в Севастополе объявили воздушную тревогу.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.