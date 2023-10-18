Губернатор Севастополя Развожаев объявил о воздушной тревоге в городе

В Севастополе объявили воздушную тревогу. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

В опубликованной губернатором памятке жителям рекомендуется перейти в укрытия и принять ряд мер безопасности.

При нахождении в многоквартирном доме не знающим местонахождение ближайшего укрытия россиянам советуют плотно закрыть окна и не подходить к ним, перекрыть газ, воду, а также отключить электричество и спрятаться в комнате с несущими стенами, сев на пол на значительном удалении от окна.

Воздушная тревога также объявлялась в Севастополе 12 и 14 октября.