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18:45, 14 октября 2023Россия

В Севастополе объявили воздушную тревогу

Губернатор Севастополя Развожаев: в городе объявлена воздушная тревога

Фото: Ultrasto / Shutetrstock / Fotodom

В Севастополе объявили воздушную тревогу, уведомил в Telegram губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

В опубликованной губернатором памятке жителям рекомендуется перейти в укрытия и принять ряд мер безопасности. Так, при нахождении в многоквартирном доме россиянам советуют плотно закрыть окна, перекрыть газ, воду, а также отключить электричество и укрыться в комнате с несущими стенами, сев на пол на значительном удалении от окна.

UPD: В 19:56 по местному времени (совпадает с мск) губернатор объявил об отбое воздушной тревоги.

Известно, что в последний раз тревога в Севастополе объявлялась 12 октября.

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    Варвара Кошечкина
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