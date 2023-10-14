Губернатор Севастополя Развожаев: в городе объявлена воздушная тревога

В Севастополе объявили воздушную тревогу, уведомил в Telegram губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

В опубликованной губернатором памятке жителям рекомендуется перейти в укрытия и принять ряд мер безопасности. Так, при нахождении в многоквартирном доме россиянам советуют плотно закрыть окна, перекрыть газ, воду, а также отключить электричество и укрыться в комнате с несущими стенами, сев на пол на значительном удалении от окна.

UPD: В 19:56 по местному времени (совпадает с мск) губернатор объявил об отбое воздушной тревоги.

Известно, что в последний раз тревога в Севастополе объявлялась 12 октября.