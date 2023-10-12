Севастопольский губернатор Развожаев сообщил о воздушной тревоге в городе

В Севастополе объявили воздушную тревогу. Соответствующий пост опубликовал губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Внимание всем! Воздушная тревога!» — написал он под видео со звучащим сигналом.

Каких-либо других подробностей градоначальник не привел.

Ранее сообщалось, что в Севастополе усилят системы оповещения населения при воздушной тревоге. По словам Развожаева, некоторые люди во время воздушной тревоги не понимают, куда им идти, и остаются на остановке до отбоя воздушной тревоги. Глава города напомнил, что все укрытия должны быть доступны для каждого жителя Севастополя.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.