В Севастополе объявили воздушную тревогу
В Севастополе объявили воздушную тревогу. Соответствующий пост опубликовал губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
«Внимание всем! Воздушная тревога!» — написал он под видео со звучащим сигналом.
Каких-либо других подробностей градоначальник не привел.
Ранее сообщалось, что в Севастополе усилят системы оповещения населения при воздушной тревоге. По словам Развожаева, некоторые люди во время воздушной тревоги не понимают, куда им идти, и остаются на остановке до отбоя воздушной тревоги. Глава города напомнил, что все укрытия должны быть доступны для каждого жителя Севастополя.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.