В Севастополе усилят систему оповещения населения при воздушной тревоге

Развожаев: в Севастополе усилят систему оповещения при воздушной тревоге

В Севастополе усилят системы оповещения населения при воздушной тревоге. Об этом по итогам Аппаратного совещания заявил глава города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

«Поручил, чтобы на остановках появились плакаты, информирующие пассажиров общественного транспорта о временных укрытиях на случай воздушной тревоги», — сообщил он.

Как пояснил Развожаев, бывает так, что во время воздушной тревоги люди не понимают, куда им идти, и остаются на остановке до отбоя воздушной тревоги. Глава города напомнил о том, что все укрытия должны быть доступны для каждого жителя Севастополя.

Помимо этого, власти пришли к выводу, что общественный транспорт должен при сигнале воздушной тревоги не отъезжать от остановки после высадки людей. Это нужно, чтобы тогда, когда она закончится, пассажиры смогли продолжить поездку по маршруту.

Для водителей в Севастополе также разработали памятку по обеспечению безопасности, в которой говорится, где нельзя высаживать пассажиров во время воздушной тревоги. Так, делать это запрещается у промышленных и военных объектов, а также у заправок. «Водителей пригородных маршрутов проинструктировали, чтобы они довозили людей до ближайшего населенного пункта», — добавил Развожаев.

В последний раз воздушную тревогу в Севастополе объявляли 6 октября. Тогда силы ПВО отразили атаку воздушных целей со стороны моря.

