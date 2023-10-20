Губернатор Севастополя Развожаев объявил о воздушной тревоге в городе

В Севастополе объявили воздушную тревогу. Соответствующее предупреждение 20 октября выпустил глава города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

В опубликованной губернатором памятке жителям рекомендуется перейти в укрытия и принять ряд мер безопасности. Так, при нахождении в многоквартирном доме россиянам советуют плотно закрыть окна, перекрыть газ, воду, а также отключить электричество и укрыться в комнате с несущими стенами, сев на пол на значительном удалении от окна.

Воздушная тревога также объявлялась в Севастополе дважды 18 октября. До этого — 12 и 14 октября.

Утром 20 октября Развожаев предупреждал местных жителей в том, что в центре города могут быть слышны громкие звуки, поскольку в районе Северного и Южного молов Черноморский флот проводит тренировку расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО).

