София Ротару требовала отдельный вагон в поезде на гастролях

Концертный организатор рассказал о требовании Ротару отдельного вагона в поезде

Российский концертный организатор и продюсер Сергей Лавров рассказал, что украинская и советская эстрадная певица София Ротару требовала отдельный вагон в поезде во время гастролей. Об этом он сообщил в разговоре с «Абзацем».

По словам медиаменеджера, он знал о всех желаниях исполнительницы и о каждом ее вздохе. При этом Лавров подчеркнул, что артистка не была капризной, но требовала от окружающих соблюдать определенные условия во время гастрольной деятельности.

«Она ездила в своем вагоне. Ради нее я просил у начальника станции, чтобы поезд подали на первый путь. Если это было невозможно, вагон помещали в специальный "отстойник" — место стоянки поездов. Я договаривался, мы селились в этот вагон, а потом нас цепляли к основному составу», — рассказал концертный организатор.

Он добавил, что для перемещения по городу артистка просила машину, в которой ей было бы тепло и удобно, а марка автомобиля Ротору не интересовала.

Лавров отметил, что часто непрофессионализм менеджеров концертов вызывал у артистов возмущение, а потому он лично проходил все маршруты певицы, чтобы она не столкнулась с неприятностями.

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