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17:07, 17 октября 2023Культура

Стали известны детали райдера Аллы Пугачевой

Продюсер Лавров: в райдер Аллы Пугачевой входили теплое молоко и лимузин

Фото: Kristina Nikishina / Getty Images

Стало известно о деталях райдера эстрадной певицы Аллы Пугачевой. Об этом рассказал концертный организатор и музыкальный продюсер Сергей Лавров в разговоре с «Абзацем».

По словам медиаменеджера, главным пунктом в списке условий для выступления исполнительницы был теплый загородный дом или отель.

«Она несколько раз просила лимузин для статуса. Пугачева предпочитала ездить отдельным вагоном поезда, потому что не любила самолеты. Раньше к вокзалу или к трапу в аэропорту ради нее могли подогнать автомобиль — тогда это еще было можно сделать. Ей и Ротару позволяли то, что никому не было положено», — рассказал Лавров.

По словам концертного организатора, певица требовала, чтобы в турах с ней перевозили один и тот же звуковой аппарат, так как в период ее гастрольной деятельности с техникой могли возникнуть проблемы. Помимо этого, в райдере артистки были теплое молоко и, в редких случаях, бутылка дорогого виски или коньяка.

Лавров подчеркнул, что райдеры звезд 90-х годов были скромнее, чем у современных исполнителей.

Летом этого года сообщалось, что в райдер певицы Люси Чеботиной входит террариум с удавом.

Ранее латвийская эстрадная певица Лайма Вайкуле назвала присвоение звания «Примадонны» Пугачевой безвкусным.

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    Анастасия Астахова
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