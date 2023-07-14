Стало известно о требовании террариума с удавом в райдере Люси Чеботиной

Стало известно о требовании террариума с удавом в райдере певицы Люси Чеботиной

Стал известен концертный райдер российской певицы и исполнительницы хита «Солнце Монако» Люси Чеботиной. Об этом сообщает Super.ru.

В числе требований, включающих передвижение на «Майбахе», согласование авиакомпании, на которой артистка прилетает в место проведения концерта, проживание в пятизвездочной отеле и трехразовое питание в ресторанах премиум-класса, а также то, что в гримерке певицы должны быть террариум с удавом, размер которого согласовывается с директором Чеботиной, а также аквариум с гусеницами.

Издание «Звук Медиа» добавляет, что такие нестандартные пункты в райдере исполнительницы не связаны с ее любовью к экзотическим животным. Сообщается, что администрация артистки таким образом проверяет, насколько внимательно организаторы концертов изучают технический райдер звезды.

Ранее стало известно, что австралийская актриса Марго Робби штрафовала членов съемочной площадки фильма «Барби», которые нарушали дресс-код и не приходили в розовой одежде.