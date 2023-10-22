В Египте достигли согласия по доставке гуманитарной помощи в Газу

Al Arabiya: на саммите в Каире достигли согласия по доставке гумпомощи в Газу

Пресс-секретарь президента Египта Ахмед Фахми заявил, что на «саммите мира» в Каире было достигнуто согласие по доставке гуманитарной помощи в сектор Газа. Его слова приводит телеканал al Arabiya.

Фахми уточнил, что разногласия, которые возникли во время переговоров на высшем уровне, касались прекращения огня в секторе Газа и уровня осуждения конфликтующих сторон.

Саммит по израильско-палестинскому конфликту состоялся 21 октября в Каире. В нем поучаствовали более 30 стран и ряда международных и региональных организаций.

Утром 7 октября Армия обороны Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ армия начала военную операцию в Газе. Военно-политический кабинет Израиля объявил о переходе страны в состояние войны.