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12:47, 22 октября 2023Мир

ЦАХАЛ ответил огнем на обстрел ракетами из Ливана

ЦАХАЛ ответил огнем на обстрел противотанковыми ракетами из Ливана

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ответила огнем по району в Ливане, откуда велся обстрел по населенному пункту противотанковыми ракетами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу армии Израиля.

«Недавно террористы выпустили несколько противотанковых ракет по району Ципорена. Солдаты ЦАХАЛа отвечают огнем в направлении источника стрельбы на территории Ливана», — отмечается в сообщении.

В пресс-службе также добавили, что военнослужащие ЦАХАЛ ранее обнаружили террористическую ячейку, которая планировала запустить противотанковые ракеты по району Зарит на севере страны. БПЛА израильской армии успел нанести по ячейке удар до начала запланированной атаки.

Военнослужащие Израиля сообщили, что недавно силы ПВО ЦАХАЛ перехватили приближавшийся к территории страны беспилотник.

Ранее подтвержденное число удерживаемых в секторе Газа заложников достигло 212 человек. Об этом сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

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      Анастасия Астахова
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