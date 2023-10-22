Число удерживаемых в секторе Газа заложников достигло 212 человек

Подтвержденное число удерживаемых в секторе Газа заложников достигло 212 человек

Подтвержденное число удерживаемых в Секторе Газа заложников достигло 212 человек. Об этом сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари, передает The Times of Israel.

Отмечается, что число не является окончательным, так как военные продолжают расследование остальных случаев пропажи людей без вести.

Ранее сообщалось, что гуманитарная помощь будет доставляться исключительно в южную часть сектора Газа.

В октябре стало известно, что исламская группировка ХАМАС может удерживать захваченных во время атаки на Израиль 7 октября заложников в сети подземных туннелей под сектором Газа.