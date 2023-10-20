Стало известно возможное место задержание израильских заложников

WSJ: ХАМАС может удерживать заложников в подземных туннелях под сектором Газа

ХАМАС может удерживать захваченных во время атаки на Израиль 7 октября заложников в сети подземных туннелей под сектором Газа. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Отмечается, что боевики ХАМАС за последние годы разработали более сложную сеть туннелей, известную как «Метро Газы», ​​которая могла бы дать им преимущество. Общая длина «подземного лабиринта» под сектором Газа составляют примерно на 800 километров.

Кроме того, некоторые туннели находятся на глубине более 60 метров под землей и способны выдержать бомбардировку сверху. Многие из них оснащены освещением, складскими помещениями, припасами и оружием, что позволяет бойцам ХАМАС скрываться под землей в течение нескольких дней, если не недель.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уточнила число заложников ХАМАС. Представитель израильской армии Даниэль Хагари заявил, что число похищенных исламистским движением, по подтвержденной информации, достигло 203 человек.