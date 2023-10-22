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17:40, 22 октября 2023Путешествия

Туристы в Сочи пожаловались на заполонивших город клопов-«вонючек»

Sochi1.ru: мраморные клопы заполонили дома и отели Сочи осенью

Кадр: Telegram-канал «Сочи №1»

Осенью полчища мраморных клопов атаковали жилые дома и отели Сочи. Заполонившие город насекомые вызывают недовольство туристов, пишет портал Sochi1.ru.

Как сообщает издание, местные жители называют мраморных клопов вонючками. Насекомые пробираются в помещения сквозь узкие щели и прячутся в складках одежды, оставляя неприятное впечатление у гостей Сочи. «Я приехал домой в Сибирь и обнаружил, что привез эту гадость домой. Даже не знаю как. Надеюсь, в наших суровых условиях оно не приживется», — пожаловался один из путешественников.

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Заместитель начальника отдела карантина растений Южного межрегионального управления Россельхознадзора Геннадий Бабенко объяснил, что с приходом холодов теплолюбивые клопы начинают устраиваться на зимовку и выбирают для этого жилье человека. «Клоп слетается и образовывает колонии. Вот чем вызвано его массовое нашествие», — пояснил Бабенко.

Портал напомнил, что мраморные клопы появились в Сочи после Олимпиады 2014 года. Для людей они неопасны, однако наносят значительный ущерб сельскому хозяйству. Например, как следует из публикации, в 2018 году вредитель уничтожил весь урожай цитрусовых в Абхазии.

Ранее стало известно, что британцы начали выкидывать матрасы на фоне распространения постельных клопов в различных регионах. А в Лондоне люди начали ездить стоя из-за насекомых на сиденьях.

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      Мария Борисова
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