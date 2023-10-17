Среда обитания
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17:03, 17 октября 2023Среда обитания

Британцы начали выкидывать матрасы из-за нашествия клопов

Daily Mail: британцы начали выкидывать матрасы из-за нашествия постельных клопов

Фото: Georgy Dzyura / Shutterstock / Fotodom

Британцы начали выкидывать матрасы на фоне распространения постельных клопов в различных регионах. Из-за нашествия пострадали жители города Суиндон в графстве Уилтшир и города Майнхед в графстве Сомерсет, пишет Daily Mail.

Семья с тремя детьми из Суиндона обнаружила множество клопов под диваном после того, как на коже старшего сына появились характерные укусы. По словам матери, специальные службы обрабатывали помещение средством после против насекомых дважды, однако через пару дней клопы возвращаются.

«Некоторым соседям пришлось хуже. Они выкинули свои матрасы с предупреждением, что их нельзя брать из-за клопов», — рассказала британка.

В Майнхеде семья с маленьким ребенком столкнулась с нашествием клопов во время отдыха в одном из отелей. На ресепшене сообщили, что во время последней инспекции в номере не обнаружили насекомых, однако после самостоятельного обследования кровати постояльцы нашли несколько клопов.

Ранее сообщалось, что пассажиры метро в Лондоне начали ездить стоя из-за клопов на сиденьях.

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    Александра Качан
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