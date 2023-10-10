Среда обитания
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18:15, 10 октября 2023Среда обитания

Пассажиры метро в Лондоне начали ездить стоя из-за клопов на сиденьях

Daily Mail: англичане опасаются, что фанаты регби привезут клопов из Франции

Фото: Henry Nicholls / Reuters

Жители Великобритании опасаются, что фанаты регби привезут клопов с массового выезда на четвертьфинал кубка мира во Франции, страдающей от этих насекомых. В соцсетях пассажиры делятся видеозаписями с участием постельных клопов, якобы расплодившихся на сиденьях в метро Лондона. Об этом пишет Daily Mail.

Как напоминают журналисты, англичане в конце недели сыграют со сборной Фиджи в Марселе, где местные жители на фоне охватившей страну паники начали выбрасывать зараженные клопами матрасы на улицу. На опубликованных изданием кадрах с улиц второго по величине города Франции видно множество матрасов, брошенных на дороге и прислоненных к стенам домов.

В столице Великобритании некоторые пассажиры избегают сидеть в метро, делясь видео с насекомыми. Один пассажир разместил в TikTok видео того, что он посчитал постельным клопом, снятое в поезде Центральной линии в Западном Лондоне, другой заявил, что предпочел постоять в поезде, потому что решил, что увидел их яйца на ткани сиденья.

Жалобы на клопов в столице Франции появились в начале октября. Как писали СМИ, их замечают в поездах и автобусах Парижа, а также в больницах, кинотеатрах и даже в главном аэропорту города. Власти призвали французов не паниковать. На фоне этого бельгийцы испугались возможного нашествия постельных клопов из соседней страны и стали чаще заказывать санобработку жилья. В Британии также проинформировали о росте числа случаев контактов жителей с этими насекомыми.

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    Дмитрий Воронин
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