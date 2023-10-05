Среда обитания
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19:14, 5 октября 2023Среда обитания

Еще в одной европейской стране расплодились постельные клопы

Sky News: за год число случаев заражения клопами в Лондоне выросло на две трети

Фото: Henry Nicholls / Reuters

Жители Великобритании страдают от клопов, заполонивших их дома и городской транспорт. Число случаев заражения квартир британцев вредителями увеличилось на две трети с 2022 по 2023 год, передает Sky News со ссылкой на данные местной службы дезинфекции Rentokil.

По подсчетам микробиолога и основателя компании Bed Bugs Дэвида Кейна, за 2021-2023 годы число лондонских домохозяйств, страдающих от клопов, увеличилось на пять процентов. Как пояснили в британской ассоциации по борьбе с вредителями, темпы роста колоний постельных клопов растут летом, когда люди больше путешествуют. Кроме того, специалисты отмечают рост иммунитета клопов к дусту — до последнего времени самому популярному инсектициду. Случаи заражения клопами особенно участились после снятия коронавирусных ограничений. Вредителей можно нередко заметить в поездах, городском общественном транспорте, кинотеатрах и больницах.

Ситуация с распространением постельных клопов в Соединенном Королевстве достигла масштабов Франции. Согласно докладу Французского агентства по вопросам продовольствия, окружающей среды и гигиены труда и безопасности (ANSES), в период с 2017 по 2022 год каждый десятый французский дом страдал от клопов. Французы решили искоренять проблему на федеральном уровне. Депутаты от партии главы государства Эммануэля Макрона планируют разработать законопроект по борьбе с постельными клопами к декабрю этого года. Уже летом 2024 года в Париже будут проводиться Олимпийские игры, поэтому взять число клопов под контроль необходимо как можно скорее.

Ранее пользователи соцсетей стали массово публиковать кадры с клопами в общественных местах французской столицы. Насекомых заметили даже в главном аэропорту города. Позднее стало известно, что бельгийцы стали чаще заказывать санобработку жилья из опасений нашествия постельных клопов из соседней Франции.

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    Виктория Клабукова
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