Среда обитания
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12:51, 2 октября 2023Среда обитания

В европейском городе пожаловались на нашествие клопов

CNN: Париж заполонили постельные клопы

Фото: Charlysays / Wikimedia

В столице Франции жители стали жаловаться на большое количество постельных клопов. Об этом пишет CNN со ссылкой на пользователей соцсетей, которые снимают нашествие насекомых на видео.

Большие клопы ползают по поездам и автобусам Парижа, а также в больницах и кинотеатрах. Насекомых заметили даже в главном аэропорту города.

Эксперт Джоанна Фите объяснила, что приезжающие привозят клопов с собой в чемоданах или ручной клади. По ее словам, численность клопов растет из-за того, что они стали более устойчивы к инсектицидам — химическим препаратам, предназначенным для уничтожения насекомых.

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Власти признают проблему и отмечают, что клопов стало больше из-за туристов, приезжающих из других городов. Заместитель мэра города Эммануэль Грегуар заявил, что ежедневно в Париж приезжают 3,6 миллиона человек. При этом чиновники не беспокоятся, что ситуация с клопами может негативно повлиять на проведение Олимпийских игр в 2024 году.

Ранее жители Кызыла Республики Тыва пожаловались, что город атаковали мошки. Очевидцы сняли видео, на котором видно, что тысячи насекомых скопились на столе и на земле.

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    Нина Ташевская
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