Среда обитания
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19:15, 29 сентября 2023Среда обитания

Полчища мошек в российском городе попали на видео

Нашествие мошек в Кызыле попало на видео

Город Кызыл Республики Тыва атаковали мошки. Внимание на ситуацию в российском городе, попавшую на видео, обратили в сообществе «ЧП КЫЗЫЛ ТЫВА» во «ВКонтакте».

Кроме Кызыла о нашествии насекомых сообщили в некоторых других районах республики. На записи, сделанной очевидцами произошедшего, можно увидеть скопление тысяч насекомых на столе и на земле. «Урожай» из насекомых, мешавший местным жителям, пришлось убирать лопатами и черпаками. Помимо этого, насекомые кружили в воздухе и мешали сориентироваться в пространстве.

В сентябре жильцы дома в Новосибирске пожаловались на полчища крыс, заполонивших здание. На кадрах очевидцев можно заметить, как около десятка крупных черных крыс бегают возле входа в подъезд многоквартирного дома №26 на улице Каменской. Они отметили, что некоторые из вредителей в итоге попадают через дверь внутрь здания.

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    Полина Кислицына
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