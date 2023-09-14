Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
20:02, 14 сентября 2023Среда обитания

Полчища крыс в жилом доме в российском городе попали на видео

Жильцы дома в Новосибирске пожаловались на полчища крыс

Жильцы дома в Новосибирске пожаловались на полчища крыс, заполнивших здание. О нашествии грызунов в российском городе сообщает группа «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

В сеть попало видео, снятое очевидцами. На кадрах около десятка крупных черных крыс бегают возле входа в подъезд многоквартирного дома №26 на улице Каменской. Автор ролика отмечает, что некоторые из вредителей в итоге попадают через дверь внутрь здания.

Владелец квартиры на девятом этаже заявил, что обнаружил крыс в своем жилье. По его словам, грызуны начали плодиться из-за течи воды в подвале. При этом управляющая компания не принимает меры, чтобы устранить поломку и дезинфицировать помещения.

Ранее жители одного из жилых комплексов в Москве пожаловались на нашествие крыс. Они утверждают, что крысы заполонили улицы. Из-за грызунов москвичам стало страшного ходить по бульвару и посещать детские площадки с детьми, так как там обосновались стаи вредителей. Отмечается, что на территории комплекса уже проводили дератизацию, однако результатов это не принесло.

Что думаешь? Оцени!
    Александра Качан
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о споре России и Турции из-за газового хаба

    Врач назвал оптимальную для хорошего самочувствия температуру в доме

    Россиянина задержали за изнасилование 16-летней дочери

    Звезду культового фильма «Кин-дза-дза» госпитализировали в Москве

    Повышение ставки ЕЦБ назвали бесполезным для европейской экономики

    Спасавшийся от пожара россиянин сорвался с 12 этажа и попал на видео

    Новая схема мошенников лишила продавцов Wildberries более 20 миллионов рублей

    Возбуждено уголовное дело в отношении вора в законе Тэко Тбилисского

    Блогеры сняли ролик про полуголых туристов в Сочи и вызвали восторг в сети

    В Британии вооружили дрон используемой Киевом ракетой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости