Полчища крыс в жилом доме в российском городе попали на видео

Жильцы дома в Новосибирске пожаловались на полчища крыс

Жильцы дома в Новосибирске пожаловались на полчища крыс, заполнивших здание. О нашествии грызунов в российском городе сообщает группа «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

В сеть попало видео, снятое очевидцами. На кадрах около десятка крупных черных крыс бегают возле входа в подъезд многоквартирного дома №26 на улице Каменской. Автор ролика отмечает, что некоторые из вредителей в итоге попадают через дверь внутрь здания.

Владелец квартиры на девятом этаже заявил, что обнаружил крыс в своем жилье. По его словам, грызуны начали плодиться из-за течи воды в подвале. При этом управляющая компания не принимает меры, чтобы устранить поломку и дезинфицировать помещения.

Ранее жители одного из жилых комплексов в Москве пожаловались на нашествие крыс. Они утверждают, что крысы заполонили улицы. Из-за грызунов москвичам стало страшного ходить по бульвару и посещать детские площадки с детьми, так как там обосновались стаи вредителей. Отмечается, что на территории комплекса уже проводили дератизацию, однако результатов это не принесло.