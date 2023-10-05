Среда обитания
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15:21, 5 октября 2023Среда обитания

Бельгийцы испугались нашествия клопов из Франции

RTC: в Бельгии на 30 % чаще стали заказывать санобработку жилья от насекомых

Фото: Georgy Dzyura / Shutterstock / Fotodom

Жители Бельгии испугались возможного нашествия постельных клопов из Франции и стали чаще заказывать санобработку жилья. Об этом сообщает телеканал RTC.

По информации источника, в городе Льеже население начало заказывать обработку помещений от насекомых — в частности, от клопов — на 30 процентов чаще, чем обычно. В результате местные компании, которые занимаются обработкой помещений, получают по шесть-семь таких обращений в день.

Бельгийцы опасаются, что клопов в стране стало больше из-за туристов и иммигрантов из Франции. Помимо этого, граждане боятся, что вредители будут попадать в их дома после поездок на общественном транспорте.

Специалисты заверили, что и в Льеже, и во всей Бельгии беспокоиться по поводу возможных массовых атак домов клопами не стоит. Ситуация в стране, несмотря на то, что этих насекомых в последнее время стало больше, в целом остается благоприятной. Более частое появление клопов в домах бельгийцев источник связал с миграционными потоками, поездками на общественном транспорте и проживанием в отелях.

Ранее стало известно, что парижане начали жаловаться на большое количество постельных клопов. Большие клопы стали ползать по поездам и автобусам французской столицы, а также в больницах и кинотеатрах.

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    Полина Кислицына
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