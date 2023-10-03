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15:45, 3 октября 2023Мир

Французов призвали не паниковать из-за нашествия клопов в Париже

Глава Минздрава Франции Руссо: нашествие клопов в Париже не повод для эмоций

Фото: TinoFotografie / Shutterstock / Fotodom

Министр здравоохранения Франции Орельен Руссо призвал французов не паниковать из-за нашествия клопов в Париже. С таким заявлением он выступил в эфире радиостанции France Inter.

«Я не вижу никаких оснований для паники», — сказал глава Минздрава, добавив, что ведомство привлекает более пятисот специалистов для борьбы с распространением паразитов.

Министр подчеркнул, что понимает реакцию французов, так как «появление клопов в доме превращает жизнь в настоящий ад», вследствие чего людям приходится тратить до трех тысяч евро на средства для избавления от насекомых. Он также уточнил, что эта проблема «никак не связана с миграцией».

Ранее парижане начали жаловаться на большое количество постельных клопов в городе. Как отмечают пользователи соцсетей, большие клопы ползают по поездам и автобусам Парижа, а также в больницах и кинотеатрах. Насекомых заметили даже в главном аэропорту города.

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