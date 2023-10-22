Участника шоу Первого канала забрали из мечети в военкомат

Финалиста шоу Первого канала Усеинова забрали из мечети в военкомат под Москвой

В подмосковных Котельниках правоохранители массово увезли прихожан мечети в военкомат, среди них оказался и участник шоу «Перепой звезду» на Первом канале Мамут Усеинов. О ситуации он рассказал в своем Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

Как сообщил 26-летний Усеинов, в пятницу после молитвы ОМОН под предлогом проверки документов забрал его и многих других мужчин в военкомат в Люберцах. Там финалист «Перепой звезду» прошел медкомиссию, затем его и других задержанных отправили в Балашиху. Их хотят призвать на военную службу.

Усеинов отметил, что отказался подписывать документы и куда-либо ехать. После в сторис он сообщил, что отказников поселили в казарму, а на следующий день (22 октября) к ним приедут следователи и «будут общаться». С вечера субботы он не публиковал новой информации о ситуации.

Как добавляет издание Baza, Мамут Усеинов получил российский паспорт в 2014 году в Крыму. По словам певца, он не служил по состоянию здоровья. При этом в мае текущего года ему пришла повестка, но в сентябре у него была операция, и он проинформировал об этом военкомат, после чего повесток не присылали.

Ранее сообщалось, что в рамках осеннего призыва в армию отправят 130 тысяч россиян в возрасте от 18 до 27 лет.