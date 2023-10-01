В России начался осенний призыв. В этом году он пройдет по-новому и с возросшими штрафами
В России начался осенний призыв в Вооруженные силы страны. Текущая кампания станет первой, которая началась после ужесточения наказаний за нарушение правил призыва и воинского учета.
Согласно указу президента России Владимира Путина, с 1 октября на военную службу призовут 130 тысяч граждан в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе.
планируется направить в Вооруженные силы страны в ходе осеннего призыва 2023 года
Также документ поручает отправить в запас военнослужащих, чей срок службы по призыву истек.
Призывная кампания пройдет по всей России, в том числе в новых регионах
Осенний призыв пройдет во всех регионах России, в том числе в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Херсонской и Запорожской областях, рассказал заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба контр-адмирал Владимир Цимлянский.
Призывников начнут отправлять со сборных пунктов с 16 октября, срок их службы по призыву составит 12 месяцев.
По словам Цимлянского, исключение составят только отдельные районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, где призывная кампания проходит с 1 ноября по 31 декабря.
«Это в первую очередь связано с климатическими особенностями указанных территорий», — уточнил контр-адмирал.
Срочников не будут направлять в зону СВО
В Генеральном штабе подчеркнули, что, как и ранее, срочников не планируется направлять в зону специальной военной операции (СВО) на Украине.
По словам контр-адмирала Цимлянского, треть из призывников будет направлена в учебные соединения и воинские части. Там они в срок до пяти месяцев освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность. После этого, добавил представитель Генштаба, срочники будут направлены в войска.
Также Министерство обороны продолжит практику формирования научных рот, предназначенных для решения различных научно-прикладных задач.
В Генеральном штабе заявили об отсутствии планов на дополнительную мобилизацию
У военного ведомства сейчас нет планов проведения дополнительных мобилизационных мероприятий, заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба.
Контр-адмирал Цимлянский добавил, что желающих для поступления на военную службу по контракту и уже заключивших контракты, а также добровольцев, принявших решение участвовать в СВО, достаточно для выполнения поставленных перед Вооруженными силами задач.
Штрафы для уклонистов выросли в 10 раз
С 1 октября существенно ужесточили наказания за нарушение правил призыва и воинского учета. В частности, за неявку в военкомат по повестке без уважительной причины теперь будут штрафовать на сумму от 10 до 30 тысяч рублей — раньше было от 500 до 3000 рублей.
За несообщение в военкомат данных об изменении семейного положения, образования, места работы или учебы и должности, а также сведений о переезде на новое место пребывания ждет штраф от 1000 до 5000 рублей — раньше было от 500 до 3000 рублей.
Порча или потеря документа воинского учета, к которым относятся приписное свидетельство, военный билет или справка уклониста теперь наказывается штрафом от 3000 до 5000 рублей — раньше было от 500 до 3000 рублей.
Россиянам начнут приходить электронные повестки, но пока только в тестовом режиме
Осенью россиян начнут оповещать о вызове в военкомат при помощи электронных повесток. Они будут дублировать обычные повестки.
Электронные повестки будут размещать в личном кабинете военнообязанного на портале «Госуслуги», а также в Едином реестре военнообязанных, когда тот будет создан. При этом в полноценном формате сервис сможет начать работу только с 2025 года, заявил замглавы Минцифры Олег Качанов.
Планируется, что в будущем на новую форму повесток будут распространяться те же правила, что и на старые оповещения. Однако пока электронные повестки могут направляться призывникам исключительно в тестовом режиме, пояснили в Государственной Думе.
Повышение призывного возраста не затронет этот осенний призыв
Подписанный президентом закон о повышении верхней планки призывного возраста с 27-ми до 30 лет вступит в силу с 1 января 2024 года. Таким образом, на осенний призыв 2023 года новые правила не распространяются.
Как ранее разъясняли в Государственной Думе, россияне, которым до конца 2023 года исполнится 27 лет, не будут призываться в армию в 2024 году. Такие граждане будут переведены в запас и, соответственно, не подпадают под призыв в будущем.