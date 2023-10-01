В России начался осенний призыв. В этом году он пройдет по-новому и с возросшими штрафами

В России начался осенний призыв

В России начался осенний призыв в Вооруженные силы страны. Текущая кампания станет первой, которая началась после ужесточения наказаний за нарушение правил призыва и воинского учета.

Согласно указу президента России Владимира Путина, с 1 октября на военную службу призовут 130 тысяч граждан в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе.

130 000 россиян планируется направить в Вооруженные силы страны в ходе осеннего призыва 2023 года

Также документ поручает отправить в запас военнослужащих, чей срок службы по призыву истек.

Призывная кампания пройдет по всей России, в том числе в новых регионах

Осенний призыв пройдет во всех регионах России, в том числе в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Херсонской и Запорожской областях, рассказал заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба контр-адмирал Владимир Цимлянский.

Призывников начнут отправлять со сборных пунктов с 16 октября, срок их службы по призыву составит 12 месяцев.

По словам Цимлянского, исключение составят только отдельные районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, где призывная кампания проходит с 1 ноября по 31 декабря.

«Это в первую очередь связано с климатическими особенностями указанных территорий», — уточнил контр-адмирал.

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Срочников не будут направлять в зону СВО

В Генеральном штабе подчеркнули, что, как и ранее, срочников не планируется направлять в зону специальной военной операции (СВО) на Украине.

По словам контр-адмирала Цимлянского, треть из призывников будет направлена в учебные соединения и воинские части. Там они в срок до пяти месяцев освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность. После этого, добавил представитель Генштаба, срочники будут направлены в войска.

Также Министерство обороны продолжит практику формирования научных рот, предназначенных для решения различных научно-прикладных задач.

В Генеральном штабе заявили об отсутствии планов на дополнительную мобилизацию

У военного ведомства сейчас нет планов проведения дополнительных мобилизационных мероприятий, заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба.

Контр-адмирал Цимлянский добавил, что желающих для поступления на военную службу по контракту и уже заключивших контракты, а также добровольцев, принявших решение участвовать в СВО, достаточно для выполнения поставленных перед Вооруженными силами задач.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Штрафы для уклонистов выросли в 10 раз

С 1 октября существенно ужесточили наказания за нарушение правил призыва и воинского учета. В частности, за неявку в военкомат по повестке без уважительной причины теперь будут штрафовать на сумму от 10 до 30 тысяч рублей — раньше было от 500 до 3000 рублей.

За несообщение в военкомат данных об изменении семейного положения, образования, места работы или учебы и должности, а также сведений о переезде на новое место пребывания ждет штраф от 1000 до 5000 рублей — раньше было от 500 до 3000 рублей.

Порча или потеря документа воинского учета, к которым относятся приписное свидетельство, военный билет или справка уклониста теперь наказывается штрафом от 3000 до 5000 рублей — раньше было от 500 до 3000 рублей.

Россиянам начнут приходить электронные повестки, но пока только в тестовом режиме

Осенью россиян начнут оповещать о вызове в военкомат при помощи электронных повесток. Они будут дублировать обычные повестки.

Электронные повестки будут размещать в личном кабинете военнообязанного на портале «Госуслуги», а также в Едином реестре военнообязанных, когда тот будет создан. При этом в полноценном формате сервис сможет начать работу только с 2025 года, заявил замглавы Минцифры Олег Качанов.

Планируется, что в будущем на новую форму повесток будут распространяться те же правила, что и на старые оповещения. Однако пока электронные повестки могут направляться призывникам исключительно в тестовом режиме, пояснили в Государственной Думе.

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Повышение призывного возраста не затронет этот осенний призыв

Подписанный президентом закон о повышении верхней планки призывного возраста с 27-ми до 30 лет вступит в силу с 1 января 2024 года. Таким образом, на осенний призыв 2023 года новые правила не распространяются.

Как ранее разъясняли в Государственной Думе, россияне, которым до конца 2023 года исполнится 27 лет, не будут призываться в армию в 2024 году. Такие граждане будут переведены в запас и, соответственно, не подпадают под призыв в будущем.