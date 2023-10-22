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14:47, 22 октября 2023Россия

Умер экс-депутат трех созывов Госдумы

Умер экс-депутат первых трех созывов Госдумы Андриан Пузановский

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Бывший депутат Госдумы Андриан Пузановский умер 21 октября, о чем сообщил вице-спикер ГД Сергей Неверов в Telegram-канале.

Пузановский был членом нижней палаты парламента на протяжении первых трех ее созывов. «Мы вместе работали в “Народном депутате”, он представлял интересы жителей Костромской области. Яркий, отзывчивый человек», — прокомментировал Неверов.

Экс-депутату был 81 год.

РБК отмечает, что Пузановский, в частности, был одним из разработчиком законопроекта «О национализации», который был принят в 2002 году. Национализировано могло быть любое имущество, если это обеспечивало бы более эффективную защиту интересов национальной безопасности. При этом она бы осуществлялась на возмездной основе. Однако в итоге законопроект отозвали, указав на его противоречие Конституции, Гражданскому кодексу и ряду законов.

В конце сентября на 85-м году жизни умер бывший депутат Госдумы Геннадий Райков.

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      Антон Похиляк
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