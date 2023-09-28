Умер экс-депутат Госдумы Геннадий Райков

На 85-м году жизни умер бывший депутат Госдумы Геннадий Райков

Умер бывший депутат Госдумы Геннадий Райков. Об этом РИА Новости рассказал действующий депутат Леонид Ивлев.

Политик скончался на 85-м году жизни. По словам Ивлева, Райков был бодр, но внезапно упал на лужайке во время прогулки.

Геннадий Райков — депутат Государственной Думы второго, третьего и четвертого созывов, создатель и бывший руководитель Народной партии. После работы в Госдумы он стал членом Центральной избирательной комиссии России.

Райков — автор учебника для вузов «Электрохимическая обработка твердых сплавов» и ряда научных статей. Также он был заслуженным изобретателем СССР, обладая тремя патентами на изобретения в области обработки металлов.