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21:40, 28 сентября 2023Россия

Умер экс-депутат Госдумы Геннадий Райков

На 85-м году жизни умер бывший депутат Госдумы Геннадий Райков

Фото: Viktor Chernov / Russian Look

Умер бывший депутат Госдумы Геннадий Райков. Об этом РИА Новости рассказал действующий депутат Леонид Ивлев.

Политик скончался на 85-м году жизни. По словам Ивлева, Райков был бодр, но внезапно упал на лужайке во время прогулки.

Геннадий Райков — депутат Государственной Думы второго, третьего и четвертого созывов, создатель и бывший руководитель Народной партии. После работы в Госдумы он стал членом Центральной избирательной комиссии России.

Райков — автор учебника для вузов «Электрохимическая обработка твердых сплавов» и ряда научных статей. Также он был заслуженным изобретателем СССР, обладая тремя патентами на изобретения в области обработки металлов.

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