Умерла актриса из фильма «Аты-баты, шли солдаты…» Нина Кирьякова

На 80-м году жизни скончалась актриса из «Аты-баты, шли солдаты…» Кирьякова

На 80-м году жизни скончалась актриса из фильма «Аты-баты, шли солдаты…» Нина Кирьякова. Об этом сообщается на сайте «Театра на Покровке».

О причинах смерти артистки не сообщается.

«Это была настоящая Звезда! Великолепный низкий голос, царственная осанка, необыкновенная органика и все это удивительным образом сочеталось с феерическим комедийным дарованием. Много лет она была настоящим "домовым" нашего Театра», — говорится на сайте культурного учреждения.

Нина Кирьякова родилась 1 марта 1944 года. В 1967-м, после окончания театрального училища, она вошла в состав труппы «Московского театра Комедии», а в 1991-м начала служить в «Театре на Покровке».

Помимо этого, Кирьякова строила и карьеру в кино. Актриса снималась в таких проектах, как «Рожденная революцией», «Помнишь запах сирени…», «Жизнь и судьба» и «Пасечник».