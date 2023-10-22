Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
11:19, 22 октября 2023Культура

Умерла актриса из фильма «Аты-баты, шли солдаты…» Нина Кирьякова

На 80-м году жизни скончалась актриса из «Аты-баты, шли солдаты…» Кирьякова

Кадр: фильм «Аты-баты, шли солдаты»

На 80-м году жизни скончалась актриса из фильма «Аты-баты, шли солдаты…» Нина Кирьякова. Об этом сообщается на сайте «Театра на Покровке».

О причинах смерти артистки не сообщается.

«Это была настоящая Звезда! Великолепный низкий голос, царственная осанка, необыкновенная органика и все это удивительным образом сочеталось с феерическим комедийным дарованием. Много лет она была настоящим "домовым" нашего Театра», — говорится на сайте культурного учреждения.

Нина Кирьякова родилась 1 марта 1944 года. В 1967-м, после окончания театрального училища, она вошла в состав труппы «Московского театра Комедии», а в 1991-м начала служить в «Театре на Покровке».

Помимо этого, Кирьякова строила и карьеру в кино. Актриса снималась в таких проектах, как «Рожденная революцией», «Помнишь запах сирени…», «Жизнь и судьба» и «Пасечник».

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Астахова
      Обсудить
      Последние новости

      Сирия прокомментировала удары Израиля по аэропортам Дамаска и Алеппо

      Умерла актриса из фильма «Аты-баты, шли солдаты…» Нина Кирьякова

      Израиль заявил о ликвидации замглавы ракетных войск ХАМАС

      Использование ХАМАС оружия из Северной Кореи подтвердили

      СВО полностью изменила рынок борьбы с БПЛА

      Самолет совершил экстренную посадку из-за буйного российского военного

      Назван идеальный комплекс упражнений для женщин после 40 лет

      Егор Крид отсудил у организатора концерта миллионы рублей

      Ученые перечислили шесть лучших орехов для похудения

      В Швейцарии начали расследовать возможное финансирование ХАМАС

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости