RUSI: Украине грозит тяжелая зима из-за ударов по критической инфраструктуре

Научный сотрудник британского Королевского объединённого института оборонных исследований (RUSI) Джек Уотлинг предсказал Украине новые трудности зимой из-за действий России.

«Украине следует готовиться к тяжелой зиме. Грядущие российские удары по критической национальной инфраструктуре Украины остаются угрозой стратегического масштаба», — отметил специалист.

По словам Уотлинга, российские военные получают все больше ударных вооружений, промышленность показала двукратный рост производства ракет дальнего действия за последний год.

Эксперт добавил, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) возникнут новые сложности в силу материального превосходства России. Он указал, что запасы и темпы производства снарядов в странах НАТО не позволят украинским войскам поддерживать текущий расход боеприпасов.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что российские военные уничтожили практически всю технику ВСУ. Он подчеркнул, что западные СМИ говорят неправду о ситуации на линии боевого соприкосновения.