В российском регионе началась проверка детдомов после избиения подростка

В Омской области началась проверка детдомов после видео с избиением подростка

В Омской области началась проверка детских домов после того, как в сети было опубликовано видео с избиением подростка, снятое в доме детства в Большеуковском районе. Об этом сообщил глава российского региона Виталий Хоценко в своем Telegram-канале.

Губернатор отметил, что ответственность за проверку несут заместитель председателя правительства и министр образования Омской области Иван Кротт и уполномоченная по правам ребенка Елизавета Степкина. Он добавил, что полиция также разбирается в инциденте.

«К детям в понедельник будут направлены психологи из областного Центра поддержки семьи, чтобы помочь им справиться со стрессом. Кроме того, поставил задачу проверить в области все остальные учреждения, где воспитываются дети, оставшиеся без попечения родителей», — подчеркнул Хоценко.

Отмечается, что 15 октября 16-летняя воспитанница детдома нанесла своей ровеснице множество ударов и заставила мыть сантехнику из-за того, что та опоздала на ужин. Другие воспитанники учреждения снимали процесс избиения на видео.

Ранее стало известно, что нескольких подростков из России и ближнего зарубежья, нападавших на прохожих в Санкт-Петербурге, проверит Следственный комитет (СК).