В Палестине указали на катастрофическую ошибку Байдена

Депутат парламента Палестины Баргути назвал визит Байдена в Израиль ошибкой

Член Палестинского законодательного совета Мустафа Баргути назвал визит президента США Джо Байдена в Израиль катастрофической ошибкой. Об этом депутат парламента Палестины заявил в интервью телеканалу CBS.

Он выразил непонимание, почему американский лидер вместо того, чтобы сказать Израилю остановиться, подталкивает его к наземному вторжению. Баргути также назвал три причины, почему визит Байдена в Израиль стал катастрофической ошибкой.

«Во-первых, это был колоссальный провал в политическом и дипломатическом плане, потому что никто кроме израильтян не хочет с ним разговаривать. Во-вторых, это стратегическая ошибка, потому что он втягивает США в очень опасную зону, где совершаются военные преступления. И в-третьих, потому что он закрепляет ситуацию с отсутствием мирного процесса», — сказал депутат.

Ранее премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе заявил, что у США нет воли, чтобы завершить конфликт на Ближнем Востоке между Израилем и Палестиной.