Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:07, 22 октября 2023Мир

В Палестине указали на катастрофическую ошибку Байдена

Депутат парламента Палестины Баргути назвал визит Байдена в Израиль ошибкой

Фото: Miriam Alster / Reuters

Член Палестинского законодательного совета Мустафа Баргути назвал визит президента США Джо Байдена в Израиль катастрофической ошибкой. Об этом депутат парламента Палестины заявил в интервью телеканалу CBS.

Он выразил непонимание, почему американский лидер вместо того, чтобы сказать Израилю остановиться, подталкивает его к наземному вторжению. Баргути также назвал три причины, почему визит Байдена в Израиль стал катастрофической ошибкой.

«Во-первых, это был колоссальный провал в политическом и дипломатическом плане, потому что никто кроме израильтян не хочет с ним разговаривать. Во-вторых, это стратегическая ошибка, потому что он втягивает США в очень опасную зону, где совершаются военные преступления. И в-третьих, потому что он закрепляет ситуацию с отсутствием мирного процесса», — сказал депутат.

Ранее премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе заявил, что у США нет воли, чтобы завершить конфликт на Ближнем Востоке между Израилем и Палестиной.

Что думаешь? Оцени!
      Семен Александров
      Обсудить
      Последние новости

      Министр обороны Израиля назвал сроки операции в секторе Газа

      Украинские власти закрыли две из трех больниц в Херсоне

      Название блюда в московской столовой рассмешило пользователей сети

      Названо число погибших в Газе сотрудников Ближневосточного агентства ООН

      Названы помогающие сохранить здоровье после 40 лет пищевые привычки

      Байден обсудил с Папой Римским доставку помощи жителям Газы

      Иракская армия и курдские отряды «Пешмерга» заключили перемирие

      Президента Словакии обвинили в затягивании назначения нового правительства

      Развожаев назвал ложью информацию о взрывах в Севастополе

      В одной из областей Украины объявили воздушную тревогу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости