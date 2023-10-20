Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:23, 20 октября 2023Мир

Премьер Палестины уличил США в отсутствии воли

Премьер Палестины: у США нет воли, чтобы завершить конфликт на Ближнем Востоке

Фото: Raneen Sawafta / Reuters

У США нет воли, чтобы завершить конфликт на Ближнем Востоке между Израилем и Палестиной. Об этом заявил премьер-министр Палестины, передает РИА Новости.

Ранее президент Палестины Махмуд Аббас отказался от телефонных переговоров с президентом США Джо Байденом во время его визита в Израиль.

Сообщается, что представители администрации президента США пытались организовать телефонный разговор между двумя лидерами 18 октября, но палестинский лидер отклонил эту просьбу.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова умерла в 58 лет. Что стало причиной смерти титулованной спортсменки?

      Белый дом запросил у Конгресса средства на сдерживание России и Китая в АТР

      Российского адвоката задержали за аферу на 43 миллиона рублей

      Предложены сверхъяркие источники света на основе квазичастиц

      Злобная ворона-свистун превратилась в заклятого врага повара-велосипедиста

      Бойфренд Тейлор Свифт купил ради нее роскошный особняк

      Сотрудники Госдепа раскритикуют позицию США по Израилю

      Кличко назвал контролируемые Россией территории уже не Украиной

      Популярная блогерша объяснила возвращение в Россию из США

      Блогерша раскрыла простой способ брить ноги реже

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости