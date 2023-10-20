Премьер Палестины уличил США в отсутствии воли

Премьер Палестины: у США нет воли, чтобы завершить конфликт на Ближнем Востоке

У США нет воли, чтобы завершить конфликт на Ближнем Востоке между Израилем и Палестиной. Об этом заявил премьер-министр Палестины, передает РИА Новости.

Ранее президент Палестины Махмуд Аббас отказался от телефонных переговоров с президентом США Джо Байденом во время его визита в Израиль.

Сообщается, что представители администрации президента США пытались организовать телефонный разговор между двумя лидерами 18 октября, но палестинский лидер отклонил эту просьбу.