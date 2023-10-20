Президент Палестины отказался от разговора с Байденом

Президент Палестины Аббас отказался от разговора с президентом США Байденом

Президент Палестины Махмуд Аббас отказался провести телефонные переговоры с президентом США Джо Байденом во время его визита в Израиль. Об этом сообщает ТАСС.

Сообщается, что представители администрации президента США пытались организовать телефонный разговор между двумя лидерами 18 октября, но палестинский лидер отклонил эту просьбу.

Ранее премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху подвел итоги визита Байдена в Израиль и подчеркнул, что лидер США обещал предоставить стране беспрецедентную помощь, которая «еще больше укрепляет военный потенциал». Он отметил, что соглашения сторон принесут большие изменения «во всех сферах».