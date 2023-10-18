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22:21, 18 октября 2023Мир

Раскрыты итоги визита Байдена в Израиль

Нетаньяху заявил, что Байден пообещал Израилю беспрецедентную помощь от США
Джо Байден и Биньямин Нетаньяху

Джо Байден и Биньямин Нетаньяху. Фото: Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал, какие договоренности были достигнуты по итогам визита американского президента Джо Байдена в страну. Его слова приводит ТАСС.

Нетаньяху раскрыл итоги визита Байдена в Израиль и подчеркнул, что лидер США обещал предоставить стране беспрецедентную помощь, которая «еще больше укрепляет военный потенциал». Премьер не уточнил, о какой поддержке идет речь, а также не привел детали. Однако он отметил, что соглашения сторон принесут большие изменения «во всех сферах».

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«Президент Байден прибыл сюда не просто с трогательными словами утешения, которые тронули сердца всей страны, но и с делами: в ходе нашей встречи сегодня мы договорились о действиях, которые обеспечат продолжение нашей справедливой войны», — заявил Нетаньяху.

Ранее сообщалось, что США выделят 100 миллионов долларов на гуманитарную помощь для сектора Газа. Об этом Байден объявил во время пресс-конференции в Тель-Авиве.

18 октября Байден прибыл в Израиль. По данным Белого дома, президентский борт приземлился в аэропорту Бен-Гурион в Израиле в 10:51 по местному времени.

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    Марина Совина
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