Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:39, 18 октября 2023Мир

США выделят 100 миллионов долларов на гуманитарную помощь для сектора Газа

Reuters: Байден распорядился выделить дополнительную гумпомощь для жителей Газы

Фото: Ahmad Hasaballah / Getty Images

Президент США Джо Байден распорядился выделить 100 миллионов долларов на гуманитарную помощь мирным жителям сектора Газа и Западного берега реки Иордан, передает агентство Reuters.

«Сегодня я также объявляю выделение дополнительных 100 миллионов долларов на гуманитарную помощь Газе и Западному берегу, которые помогут более чем одному миллиону вынужденных покинуть свои дома палестинцев», — сказал американский лидер в ходе пресс-конференции в Тель-Авиве.

Ранее Байден прибыл в Израиль. По данным Белого дома, президентский борт приземлился в аэропорту Бен-Гурион в Израиле в 10:51 по местному времени.

Что думаешь? Оцени!
    Глеб Бажуткин
    Обсудить
    Последние новости

    Власти сообщили о взрыве сбитой над Севастополем ракеты

    ЕЦБ протестирует цифровой евро

    Врач призвал россиян пить вино вместо газировки

    Немецкий спецназ перебросили на Кипр для помощи ЦАХАЛ

    Зеленский обсудил с Макроном укрепление обороноспособности

    В Канаде указали на невозможность выдачи нациста Гунько России

    Глава российского округа задержан за злоупотребления с льготными квартирами

    Назван эффективный способ сохранить отношения на расстоянии

    Российскую «Ангару-НЖ» переместили для окончательной сборки

    Врач показала страшные последствия выдавливания прыщей на лице

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости