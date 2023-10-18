США выделят 100 миллионов долларов на гуманитарную помощь для сектора Газа

Reuters: Байден распорядился выделить дополнительную гумпомощь для жителей Газы

Президент США Джо Байден распорядился выделить 100 миллионов долларов на гуманитарную помощь мирным жителям сектора Газа и Западного берега реки Иордан, передает агентство Reuters.

«Сегодня я также объявляю выделение дополнительных 100 миллионов долларов на гуманитарную помощь Газе и Западному берегу, которые помогут более чем одному миллиону вынужденных покинуть свои дома палестинцев», — сказал американский лидер в ходе пресс-конференции в Тель-Авиве.

Ранее Байден прибыл в Израиль. По данным Белого дома, президентский борт приземлился в аэропорту Бен-Гурион в Израиле в 10:51 по местному времени.