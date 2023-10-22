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13:45, 22 октября 2023Мир

В США заявили о поставке Израилю обещанного Украине оружия

NYT: США поставят Израилю часть артиллерийских снарядов, обещанных Украине
СюжетМинобороны:

Фото: Lisi Niesner / Reuters

США передадут Израилю несколько десятков тысяч артиллерийских снарядов, которые должны были поставить Украине. О передаче Израилю обещанного Киеву оружия сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на представителя Минобороны США.

«Десятки тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, обещанных Украине, будут перенаправлены в Израиль», — заявил источник газеты.

При этом, по словам действующих и бывших представителей национальной безопасности США и Конгресса, по большей части Украина и Израиль «ведут разные виды войн» и имеют разные возможности и потребности.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что США развернут на Ближнем Востоке батарею противоракетной обороны (ПРО) THAAD и дополнительные зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot. Он сообщил, что распорядился подготовиться к развертыванию дополнительных войск, чтобы получить возможность быстрого реагирования в случае необходимости.

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      Семен Александров
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