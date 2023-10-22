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06:27, 22 октября 2023Мир

Стало известно о потерях ВСУ на южнодонецком направлении

ВСУ потеряли до 140 бойцов во время атак ВС РФ на южнодонецком направлении

Фото: Nikita Tsitsagi / Globallookpress.com

Российские военные нанесли авиационные, ракетные и артиллерийские удары по местам сосредоточения живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. Об этом рассказал руководитель пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов, пишет ТАСС.

По его словам, в ходе ударов ВСУ потеряли до 140 бойцов. Атакованы подразделения 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 58-й мотопехотной бригад, 128-й бригады территориальной обороны ВСУ. Они располагались возле населенных пунктов Новомихайловка, Урожайное, Шевченко, Угледар, Водяное и Старомайорское Донецкой народной республики (ДНР) и Приютное Запорожской области.

15 октября стало известно, что потери ВСУ на южнодонецком направлении составили до 155 военнослужащих.

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      Марина Совина
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