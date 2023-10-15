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14:07, 15 октября 2023Бывший СССР

В Минобороны отчитались об обстановке на южно-донецком направлении

МО РФ: потери ВСУ на южно-донецком направлении составили до 155 военнослужащих

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южно-донецком направлении составили до 155 военнослужащих, благодаря совместным усилиям подразделения группировки войск «Восток», армейской авиации и артиллерии на этом участке фронта удалось отразить атаку штурмовой группы 128-й бригады территориальной обороны. Об обстановке на упомянутом направлении в воскресенье, 15 октября, отчитались в Министерстве обороны РФ.

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