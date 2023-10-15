Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:31, 15 октября 2023Россия

Российские военные отразили три атаки ВСУ на одном направлении

МО РФ: ВСУ безуспешно пытались провести три атаки на краснолиманском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные отразили три атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении в зоне проведения СВО. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Как заявило российское оборонное ведомство, 12 бригада специального назначения «Азов» и 63 механизированная бригада ВСУ безуспешно пытались провести атаки на населенные пункты Луганской народной республики (ЛНР) и Серебрянского лесничества.

Материалы по теме:
ВСУ нанесли удар по тюрьме с пленными бойцами батальона «Азов». Огонь вели из HIMARS. Погибли более 50 украинцев
ВСУ нанесли удар по тюрьме с пленными бойцами батальона «Азов».Огонь вели из HIMARS. Погибли более 50 украинцев
29 июля 2022
Запорожскую АЭС законсервируют из-за обстрелов, они создают угрозу нового Чернобыля. Украину ждет энергетический кризис
Запорожскую АЭС законсервируют из-за обстрелов, они создают угрозу нового Чернобыля.Украину ждет энергетический кризис
12 августа 2022

Помимо этого, подразделение группировки войск «Центр» нанесло поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Торское и Григоровка Донецкой народной республики (ДНР), а также Червоная и Диброва Луганской народной республики (ЛНР).

«Суточные потери противника составили до 180 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и два пикапа», — говорится в сводке министерства.

Ранее в октябре полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с «Лентой.ру» объяснил стягивание войск ВСУ на краснолиманское направление. По его словам, это связано с ударами Вооруженных сил РФ по ВСУ под Авдеевкой Донецкой народной республики.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Ештокина
    Обсудить
    Последние новости

    Путин заявил о провале контрнаступления ВСУ. Какие действия в зоне СВО предпримет Россия?

    Система ПВО сбила два объекта на подлете к российскому городу

    WADA вынесло обвинение в нарушении антидопинговых правил 222 россиянам

    В Судане сообщили о гибели украинских наемников в перестрелке с военными

    Российские военные отразили три атаки ВСУ на одном направлении

    Президент Азербайджана поднял государственный флаг в Ханкенди

    Мужчина с ножом напал на охранников бара в центре Москвы и попал на видео

    Рост цен на новостройки в России замедлился

    В Минобороны отчитались об обстановке на южно-донецком направлении

    Россиян предупредили об опасном хрусте шеи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости