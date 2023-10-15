Российские военные отразили три атаки ВСУ на одном направлении

МО РФ: ВСУ безуспешно пытались провести три атаки на краснолиманском направлении

Российские военные отразили три атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении в зоне проведения СВО. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Как заявило российское оборонное ведомство, 12 бригада специального назначения «Азов» и 63 механизированная бригада ВСУ безуспешно пытались провести атаки на населенные пункты Луганской народной республики (ЛНР) и Серебрянского лесничества.

Помимо этого, подразделение группировки войск «Центр» нанесло поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Торское и Григоровка Донецкой народной республики (ДНР), а также Червоная и Диброва Луганской народной республики (ЛНР).

«Суточные потери противника составили до 180 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и два пикапа», — говорится в сводке министерства.

Ранее в октябре полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с «Лентой.ру» объяснил стягивание войск ВСУ на краснолиманское направление. По его словам, это связано с ударами Вооруженных сил РФ по ВСУ под Авдеевкой Донецкой народной республики.