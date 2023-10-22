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19:43, 22 октября 2023Интернет и СМИ

Маск предложил «Википедии» миллиард долларов за неприличное переименование

Илон Маск предложил «Википедии» миллиард долларов за неприличное переименование
СюжетИлон Маск предложил признать Крым российским

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Американский бизнесмен, владелец соцсети X (бывшая Twitter) Илон Маск предложил интернет-энциклопедии «Википедия» миллиард долларов, если она согласится взять себе неприличное название. Пост об этом появился в его профиле в X.

«Я дам им миллиард долларов, если они поменяют свое название на Dickipedia», — написал Маск. Dick в английском языке обозначает мужской половой орган и относится к вульгарным словам.

Перед тем как предложить неприличное переименование, предприниматель заподозрил «Википедию» в нецелевом расходовании средств. «Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему Wikimedia Foundation хочет так много денег? Они определенно нужны не для работы "Википедии"», — высказался он у себя в X.

В начале октября Маск мемом высмеял Владимира Зеленского, который просит союзников о финансовой помощи. После этого Верховная Рада Украины обвинила бизнесмена в пророссийской пропаганде.

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      Маргарита Щигарева
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