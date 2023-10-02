На Украине отреагировали на шутку Маска о просящем денег Зеленском

Верховная Рада Украины обвинила Илона Маска в пророссийской пропаганде

Верховная Рада Украины обвинила американского предпринимателя Илона Маска, который ранее разместил мем о просящем денег президенте страны Владимире Зеленском, в пророссийской пропаганде. Пост об этом парламент опубликовал в X (бывший Twitter).

На странице Рады разместили мем, известный как «парень с венами». При этом лицо молодого человека заменили на лицо Маска. «Когда уже пять минут не занимаешься пророссийской пропагандой», — говорится в подписи к изображению.

Таким образом в Верховной Раде отреагировали на пост Маска, в котором тот высмеял Зеленского. Ранее предприниматель опубликовал ту же картинку с лицом Зеленского. «Когда уже пять минут не просишь помощи в размере миллиарда долларов», — гласила подпись к изображению.

Незадолго до этого Маск также обвинил американских политиков в том, что они уделяют избыточное внимание проблемам Украины. По его мнению, им бы стоило заняться вопросом нелегальной миграции на границе США с Мексикой.