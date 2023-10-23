Устроивший скандал в «Что? Где? Когда?» магистр вернулся в игру

Объявивший об уходе из «Что? Где? Когда?» магистр Козлов вернулся в программу

Генеральный продюсер телекомпании «Игра-ТВ», магистр интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» Андрей Козлов вернулся в программу после того, как в одном из выпусков устроил скандал из-за незачтенного команде ответа и объявил об уходе из клуба. Эпизод, в котором он появился, доступен на сайте Первого канала.

Козлов пришел на финальную игру осенней серии «Что? Где? Когда?», в которой со зрителями состязалась команда Дарины Сибуль. Вместе с другими знатоками он наблюдал за ходом игры. В интервью со знатоками после игры магистр не стал участвовать.

В четвертой игре осенней серии «Что? Где? Когда?» между Козловым и ведущим Борисом Крюком произошел конфликт. Магистр бурно возмутился из-за незачтенного его команде ответа, обвинил ведущего в несправедливом отношении и преждевременно покинул игру. В ходе перепалки Козлов также заявил, что сезон для него «заканчивается навсегда».

