Оксана Самойлова показала фигуру в бикини

Российская блогерша и жена рэпера Джигана Оксана Самойлова показала фигуру в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

35-летняя инфлюэнсерша поделилась видео в сторис, на котором запечатлела себя в зеленом бикини, состоящем из плавок на высокой посадке и бюстгальтера с волнообразной окантовкой.

«Вы тоже думаете, что у меня сделана операция? Я не про грудь, а про талию и бедра», — поинтересовалась знаменитость у подписчиков.

В сентябре Оксана Самойлова сняла искусственные волосы и назвала свою внешность ужасной.